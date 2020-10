BVT startet Anti-Extremismus-Projekt "Kompass"

Das BTV unterstützt ein neues Projekt, das radikale Personen einen Ausstieg ermöglichen soll. Integrationsministerin Raab gibt unterdessen eine Studie über extremistische Tendenzen in Auftrag.

Das "Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung" (BVT) hat beim Verein "Neustart" ein neues Deradikalisierungsprojekt in Auftrag gegeben. Es richtet sich an Personen, die freiwillig aus einer extremistischen Szene und Ideologie aussteigen wollen, wie Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) in einer Aussendung betont.

Alle Formen von Extremismus berücksichtigt

Studie wird in Auftrag gegeben

Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) nimmt den aktuellen Fall eines Taliban-Anhängers in Oberösterreich zum Anlass, nochmals vor der Gefahr von Extremismus in Österreich zu warnen: "Es ist unsere Aufgabe, möglichen Gewalteskalationen oder jeder Form von Terrorismus den Nährboden zu entziehen." Im Kampf gegen Parallelgesellschaften werde deshalb eine Studie über extremistische Tendenzen im Integrations- und Migrationsbereich in Auftrag gegeben, um einen besseren Überblick über die Szene in Österreich zu erhalten.