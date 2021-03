BVT-Reform: Entwurf liegt vor - Kosten offen

Das Innenministerium hat Freitagnachmittag den Entwurf für die Reform des Verfassungsschutzes vorgelegt. Das BVT wird damit neu strukturiert und erhält einen neuen Namen.

Begutachtung bis 7. Mai

Die Begutachtung des Gesetzesvorhabens läuft bis 7. Mai (also sechs Wochen). Unklar ist vorerst noch, welche Mehrkosten die Reform verursachen wird. Die bei Begutachtungsentwürfen eigentlich übliche Wirkungsorientierte Folgenabschätzung liegt nämlich noch nicht vor. Der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, Franz Ruf, hatte vorige Woche die Zahl von 300 neuen Dienstposten genannt. Außerdem müssen sich alle Beschäftigten des aktuellen "Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung" (BVT) für den Wechsel in die neue Direktion neu bewerben. Auch wann das neue Amt operativ werden soll, ist unklar. Das Datum des Inkrafttretens wird im Entwurf offen gelassen ("tritt mit xx. xx 20xx in Kraft").

BVT-Reform geplant

Geleitet werden soll das neue Amt von einem Direktor, dem zwei Stellvertreter zur Seite stehen: einer für den (polizeilichen) Staatsschutz und ein zweiter für den Nachrichtendienst. Letzterer soll sich um die "Gewinnung und Analyse von Informationen" sowie die "erweiterte Gefahrenerforschung" kümmern. In den Bundesländern sollen sich die den Landespolizeidirektionen unterstehenden bisherigen Landesämter für Verfassungsschutz künftig auf den Staatsschutz konzentrieren. Für den Nachrichtendienst kündigte Ruf vorige Woche Außenstellen in einigen Bundesländern an. Das Hauptquartier soll in die Meidlinger Kaserne übersiedeln.