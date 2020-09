Die Politiker Andreas Schieder und Peter Pilz wurden u.a. als Ziele des Anschlags in Wien genannt.

BVT ermittelt wegen mutmaßlichem Anschlagsauftrag auf Politiker in Wien

Nachdem ein Mann ausgesagt hat, dass er mit Anschlägen auf mehrere Politiker beauftragt worden sei, geht das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) den mutmaßlichen Anschlagsplänen nach. Allerdings geht das BVT "von keiner akuten Gefährdung in irgendeine Richtung" aus, so Innenministeriums-Sprecher Harald Sörös am Mittwochabend.

Zuvor hatte die Rechercheplattform "Zackzack.at" über eine geplante Anschlagsserie auf die Grüne Berivan Aslan, den SPÖ-EU-Abgeordneten Andreas Schieder und den Ex-Politiker und Herausgeber von "Zackzack.at", Peter Pilz, berichtet. Demnach soll sich ein Agent des türkischen Geheimdienstes MIT gegenüber dem Wiener Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT) angegeben haben, dass er einen Auftrag für Attentate auf die Politiker erhalten haben soll.

Die Staatsanwaltschaft Wien bestätigte am Mittwoch, dass Ermittlungen gegen unbekannt eingeleitet worden seien, nachdem es eine Aussage über eine mutmaßliche Anstiftung zur Verletzung oder Tötung anderer Personen gegeben habe. Weitere Details nannte die Sprecherin Nina Bussek mit Verweis auf das laufende Verfahren aber keine.