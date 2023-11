Busfahrer konnte nicht aufs Klo: Kritik von ÖGB

"Unhaltbare Zustände" ortete der ÖGB Niederösterreich für Busfahrer im Naverkehr im Bezirk Tulln.

Oft gebe es keine Möglichkeit, aufs WC zu gehen. Als eine Ursache wurden in einem Hintergrundgespräch am Montag in Tulln die Vergabekriterien genannt. "Ausschreibungen dürfen nicht auf dem Rücken von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gestaltet werden", verlangte ÖGB Niederösterreich-Vorsitzender und Arbeiterkammer NÖ (AKNÖ)-Präsident Markus Wieser in einer Aussendung.