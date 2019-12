Bus mit gefälschten Designer-Artikeln in Wien gestoppt

Bereits Mitte November wurde vom Wiener Zoll ein Reisebus aus der Türkei mit Fälschungen von Luxusartikeln aus dem Verkehr gezogen.

Bus wurde auf der A4 in Wien aus dem Verkehr gezogen

Wie das Finanzministerium am Montag mitteilte, hatten die Beamten bereits am 14. November den richtigen Riecher, als sie den Bus auf der A4 bei der Simmeringer Haide aufhielten und zu einer intensiveren Durchsuchung in die Kontrollhalle umleiteten. Der Fernbus war nicht nur im Gepäckraum mit gefakten Luxusartikeln vollgestopft, auch zwischen den Sitzreihen waren Waren gestapelt.