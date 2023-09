Bus krachte im Burgenland in Baggerschaufel

Ein Bus ist am Dienstag im Burgenland in eine Baggerschaufel gekracht.

Ein Busfahrer ist am Dienstag in der Früh bei einem Verkehrsunfall in Olbendorf (Bezirk Güssing/Burgenland) verletzt worden. Der 57-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen, als ein Minibagger von einem Lastwagen abgeladen wurde und krachte in die Baggerschaufel. Sechs Schüler, die sich im Linienbus befanden, blieben unverletzt, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland.