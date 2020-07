Burschen bedrohten 18-Jährigen in NÖ mit Messer

In Brunn am Gebirge bedrohten gestern zwei 18-Jährige einen Gleichaltrigen mit einem Messer. Ein Alkotest ergab im nachhinein zwei Promille bei einem der Angreifer.

Am Bahnhof in Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling), haben in der Nacht auf Freitag zwei 18-Jährige zwei Gleichaltrige mit einem Messer bedroht. Nachdem die beiden Beschuldigten in Richtung Bahnsteig geflohen waren, setzten die beiden Opfer laut Polizeiangaben vom Samstag einen Notruf ab. Die Beamten fanden die zwei Gesuchten. Einer von ihnen floh, wurde jedoch von den Uniformierten eingeholt.