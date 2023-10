Bürokratische Hürden für Tageseltern werden kritisiert

Seit Jahren geht die Zahl der Tageseltern in Österreich zurück. Jetzt wird Kritik an bürokratischen Hürden und unzureichenden Förderungen geübt.

2018 wurden noch 11.100 Kinder von Tagesmüttern und -vätern betreut, 2022 waren es laut Statistik Austria nur noch 8.700. Grund dafür sind laut "Hilfswerk", das selbst als Träger Tageseltern beschäftigt, die gesetzlichen Rahmenbedingungen. Teils unzureichende Förderungen und bürokratische Hürden brächten das Modell in Gefahr, vor allem Betriebstagesmüttern und -vätern würden "große Steine in den Weg" gelegt.

Tageseltern betreuen in familienähnlicher Struktur

Tageseltern betreuen Kinder vom Säuglingsalter bis zur Volksschule in einer familienähnlichen Struktur und können dabei auch Tagesrandzeiten und Ferien abdecken. Vor allem Kindern, die sich in größeren Gruppen nicht wohlfühlen oder zurechtfinden, komme diese Betreuungsform entgegen. Dennoch fehle es an nachhaltigen Fördermodellen für diese Betreuungsform, kritisierte die zuständige Fachreferentin Rebecca Janker vom "Hilfswerk" in einer Aussendung.