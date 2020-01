Burgenland: Zahl der Verkehrstoten stieg 2019 an

Im Burgenland ging im letzten Jahr die Zahl der Unfälle mit Personenschäden zurück. Jedoch stieg die Zahl der tödlichen Unfälle an.

Im Burgenland ist im Vorjahr die Zahl der Unfälle mit Personenschaden zurückgegangen. Jedoch stieg die Anzahl der Verkehrstoten stark an - von 13 auf 33. Aufbauend auf einer intensiven Analyse habe die Polizei Maßnahmen für 2020 ausgearbeitet, die sich in einem Zehn-Punkte-Programm wiederfinden, erläuterte Landespolizeidirektor Martin Huber am Mittwoch in Eisenstadt.