Burgenland wird gratis Menstruationsartikel zur Verfügung stellen

"Es darf nicht sein, dass die Periode Frauen vor finanzielle Herausforderungen stellt", so Burgenlands Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ).

Das Land Burgenland wird ab der kommenden Woche in den Frauenberatungsstellen kostenlose Menstruationsartikel zur Verfügung stellen. Alle Frauen und Mädchen können sich an den sieben Standorten in allen Bezirken gratis Tampons und Binden abholen, kündigte Eisenkopf am Donnerstag an. Damit soll Periodenarmut bekämpft werden.