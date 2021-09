Burgenland startet "Gurgeltestaktion" in Supermärkten

Ab kommenden Freitag bietet das Burgenland drei kostenlose PCR-Gurgeltests pro Person und Woche an. Bewohner können sich die Tests in allen Spar-Supermärkten im Burgenland abholen.

Das Burgenland bietet ab dem kommenden Freitag drei kostenlose PCR-Gurgeltests ´an. Die Bewohner können sich die Corona-Tests in allen Spar-Märkten im Bundesland abholen, sie daheim anwenden und dann wieder im Supermarkt abgeben, teilte der Koordinationsstab Coronavirus am Dienstag in einer Aussendung mit. Für die "Gurgeltestaktion" wurde auch eine App geschaffen. Vor der Abholung muss man sich unter test.zmdx.at registrieren.