Burgenland sieht sich bei gemeinnützigen Pflegeheimen von VfGH bestätigt

Im Burgenland sollen künftig Pflegeheime, die Landesmittel erhalten, ausschließlich gemeinnützig betrieben werden. Darin sieht sich das Land nun vom Verfassungsgerichtshof (VfGH) bestätigt. Eine Beschwerde gegen diese Regelung wurde abgewiesen, da der Eingriff in die Erwerbsfreiheit aufgrund des öffentlichen Interesses als zulässig angesehen wurde. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und Landesrat Leonhard Schneemann (beide SPÖ) gaben dies am Dienstag bekannt.

Laut Erkenntnis, das der APA vorliegt, überwiegt die Bedeutung hochqualitativer Pflege, der Eingriff ist demnach gerechtfertigt. "Der VfGH hat unsere Maxime, dass mit der Pflege kein Gewinn erwirtschaftet werden soll, anerkannt", betonte Doskozil. Einnahmenüberschüsse sollen wieder in die Pflegeheime gesteckt werden. Kritik an der Umstrukturierung kam schon in der Vergangenheit immer wieder vonseiten der Pflegeorganisationen, die beklagten, ein funktionierendes System werde zerschlagen - was letztlich auch in der Beschwerde beim VfGH mündete.