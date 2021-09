Statt Corona-Tests in den Teststraßen, soll es im Burgenland ab 1. Oktober Gurgeltests für zu Hause geben.

Burgenland schließt alle Testzentren am 30. September

Am 30. September schließen im Burgenland alle Impf- und Testzentren (BITZ). Sie werden von PCR-Gurgeltests für Zuhause abgelöst, teilte der Koordinationsstab Coronavirus des Landes am Mittwoch mit.

Die sieben burgenländischen Impf- und Testzentren (BITZ) schließen mit 30. September. Sie werden von PCR-Gurgeltests für Zuhause abgelöst. Grund dafür sei die nachlassende Frequentierung der BITZ, nicht zuletzt weil die Gültigkeit der Antigen-Schnelltests vom Bund reduziert wurde.

Statt Teststraßen: Gurgeltests für zu Hause

Ab 1. Oktober können sich die Burgenländer in einer App registrieren und erhalten zum Start zehn PCR-Gurgeltests. Danach können sie sich ohne Beschränkung je nach Bedarf weitere Corona-Tests holen. Diese sind laut Koordinationsstab an mehreren Standorten, die "in einem engmaschigen Netz" über das ganze Burgenland verteilt sind, erhältlich.

Gurgeltests über App am Handy

Die Gurgeltests sind als Selbsttests für Zuhause gedacht. Die Burgenländer müssen sich beim Gurgeln mit dem Handy filmen und das Video dann in der App hochladen. Das Testkit wird bei einer Abgabestation abgegeben und ´´noch am selben Tag in ein Labor gebracht. Über die App erhalten die Teilnehmer ihr Testergebnis. Für Kinder und Angehörige, die kein eigenes Smartphone haben, können auf der Plattform zusätzliche Profile angelegt werden.

Weiterhin kostenlose Antigen- und PCR-Tests in den Apotheken

Neben den PCR-Gurgeltests gibt es auch weiterhin kostenlose Antigen- und PCR-Tests in den Apotheken. Mehrere Gemeinde-Teststraßen bieten außerdem Antigen-Schnelltests an. Seit ihrer Eröffnung im vergangenen Jänner wurden in den BITZ laut Koordinationsstab etwas mehr als eine Million Tests durchgeführt und 152.959 Impfdosen verabreicht.

Die genauen Stationen für die PCR-Tests für zu Hause sollen in den kommenden Tagen unter www.burgenland.at/coronavirus veröffentlicht werden.