Burgenland: Radlerin von Baggerschaufel getroffen

Eine Radfahrerin ist am Dienstagnachmittag bei einem Zusammenstoß mit einem Bagger in Gattendorf (Bezirk Neusiedl am See) schwer verletzt worden. Der genaue Unfallhergang war vorerst noch unklar, die Frau dürfte aber von der Baggerschaufel getroffen worden sein, berichtete die Landessicherheitszentrale Burgenland auf APA-Anfrage.