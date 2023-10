Burgenland: PKW-Kollision fordert drei Schwerverletzte

Am Samstag sind drei Personen bei einem Autounfall im Burgenland schwer verletzt worden. Drei weitere wurden leicht verletzt. Drei Notarzthubschrauber und fünf Rettungsautos waren im Einsatz.

Zwei Pkw dürften am Samstagnachmittag auf der L202 in Pama im Bezirk Neusiedl am See kollidiert sein. Die Unfallursache war zunächst unklar.