Burgenland: Lkw mit 16 Tonnen Sprengstoff gestoppt

Am Mittwoch wurde im Burgenland ein mit 16 Tonnen Sprengstoff beladener Sattelschlepper gestoppt. Es wurden zahlreiche Mängel festgestellt.

Ein mit 16 Tonnen Sprengstoff beladener Sattelschlepper aus Finnland hat auf der Fahrt von Rumänien nach Schweden einen unfreiwilligen Zwischenstopp im Burgenland einlegen müssen. Bei einer Kontrolle auf der Ostautobahn (A4) in Nickelsdorf wurden mehrere schwere Mängel festgestellt, berichtete die Polizei am Donnerstag. So war etwa die Ladung nicht ausreichend gegen Verrutschen gesichert. Der Fahrer hatte die erlaubten Lenk- und Ruhezeiten mehrfach nicht eingehalten.