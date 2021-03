Burgenland: Krippenkind von ätzender Spül-Flüssigkeit verletzt

Mit einem ätzenden Spülmittel ist eine Zweieinhalbjährige in der Krippe in Berührung gekommen

Mit einem ätzenden Spülmittel ist eine Zweieinhalbjährige in der Krippe in Berührung gekommen ©Pixabay (Sujet)

Mit einem ätzenden Spülmittel ist eine Zweieinhalbjährige in der Krippe in Berührung gekommen ©Pixabay (Sujet)

Unfall in einer Kinderkrippe: Mit einer ätzenden Geschirrspülflüssigkeit ist ein zweieinhalbjähriges Mädchen in Großhöflein (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) in Berührung gekommen.

Bürgermeister Heinz Heidenreich (SPÖ) bestätigte gegenüber der APA am Donnerstag einen ORF-Bericht und erklärte, dass bereits Maßnahmen getroffen wurden, damit so ein Unfall nicht mehr passieren könne.

Verätzt mit Spülmittel: Kleinkind wurde ins Spital geflogen

Das schwer verletzte Kind wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Wiener Neustadt geflogen.

Das Kleinkind kam am Mittwochvormittag in der Küche der Kinderbetreuungseinrichtung mit dem ätzenden Mittel in Kontakt und erlitt Verätzungen, so Heidenreich. Der genaue Unfallhergang werde jetzt analysiert, um dies künftig zu verhindern.