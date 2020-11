Burgenland: Kaiseradler mit Schrotkugeln durchlöchert und schwer verletzt

Am Samstag ist im Burgenland ein schwer verletzter Kaiseradler gefunden worden. Er wurde aus nächster Nähe beschossen und schwer verletzt zurückgelassen.

In Wallern (Bezirk Neusiedl am See) ist am Samstagabend ein schwer verletzter Kaiseradler gefunden worden. Beim Röntgen stellte sich heraus, dass der Körper des Tieres mit Schrotkugeln durchlöchert ist, berichtete "Vier Pfoten" am Montag. Bei dem elf Jahre alten Kaiseradler, der auf der Eulen- und Greifvogelstation Haringsee (EGS) um sein Leben kämpft, handle es sich um den ersten jemals von Wissenschaftern im Freiland, also im Nest, beringten Jungvogel Österreichs.