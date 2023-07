Burgenland: Flüchtlinge bei großer Hitze in Lkw transportiert

Am Samstag sorgte beim Grenzübergang in Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) ein Flüchtlingsaufgriff für einen Rettungseinsatz.

Einem "Heute"-Onlinebericht zufolge wurden rund 30 Personen in einem Lkw entdeckt. Laut Landessicherheitszentrale Burgenland (LSZ) wurden vier Menschen aufgrund von Erschöpfung in Krankenhäuser transportiert.

Rettungseinsatz: Flüchtlinge bei Hitze in Lkw transportiert

Offiziell bestätigt wurde der Einsatz vorerst nicht. Die Landespolizeidirektion Burgenland sprach auf APA-Anfrage davon, dass es am Samstag zu mehreren Aufgriffen von Flüchtlingen gekommen sei. Entsprechende Rettungseinsätze seien aufgrund der Temperaturen nichts Außergewöhnliches.

Rettungseinsatz in Nickelsdorf bestätigt

Seitens der LSZ wurde ein Rettungseinsatz in Nickelsdorf bestätigt. Eine Person sei per Notarzthubschrauber in das Krankenhaus nach Eisenstadt geflogen worden. Drei weitere Menschen wurden per Rettung abtransportiert.