Burgenland: Einbrecher-Trio versteckte Diebesgut in Windschutzgürtel

Ein Windschutzgürtel wurde von einem Einbrecher-Trio in Neusiedl am See als Bunker für ihr Diebesgut genutzt. Zeugen entdeckten das Versteck, die Polizei nahm die Männer fest.

Ein Einbrechertrio, das seine Beute in einem Windschutzgürtel in Neusiedl am See zwischengelagert hatte, ist am Mittwochabend auf der Ostautobahn (A4) bei Mönchhof (Bezirk Neusiedl am See) geschnappt worden. Das Diebesgut – darunter teure Werkzeuge und Maschinen – aus dem Versteck war zuvor von einem Zeugen entdeckt und angezeigt worden. Die Beamten fanden es dann im Wagen der drei Männer wieder.

Trio bunkerte Diebesgut in Windschutzgürtel: Festnahme im Burgenland Die Polizei hatte nach dem Fund des Zeugen angenommen, dass die zunächst unbekannten Diebe die zwischengelagerten Gegenstände zu einem späteren Zeitpunkt wieder abholen würden. Zivilbeamte überwachten deswegen die Umgebung der Fundstelle, teilte die Exekutive am Freitag mit.

Die festgenommenen Rumänen im Alter von 21 und 26 Jahren waren geständig und gaben an, in der Nacht auf Mittwoch in zumindest zwei Häuser in Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) eingedrungen zu sein. Dort haben sie diverses Werkzeug sowie ein Mountainbike gestohlen, in den Pkw verladen und einen Teil davon in dem Windschutzgürtel versteckt.

Teure Maschinen und Werkzeug sichergestellt Danach fuhren die Männer ins Stift Melk (Niederösterreich) und stahlen drei versperrte Leih-E-Bikes von einem Abstellplatz. Von drei weiteren E-Bikes haben sie laut Polizei außerdem die Satteltaschen mitgenommen.

Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Männer sowohl in Frankreich als auch in Deutschland wegen diverser Vermögensdelikte und Bandendiebstahls vorgemerkt waren. Das Trio wurde in die Justizanstalt Eisenstadt gebracht. Die Gesamtschadenssumme liegt im fünfstelligen Eurobereich.