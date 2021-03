Burgenland: Drei Wiener Taxilenker als Schlepper festgenommen

In Deutschkreutz (Bezirk Oberpullendorf) sind am Montagabend drei Wiener Taxilenker als mutmaßliche Schlepper festgenommen worden.

Die drei Taxis waren an der ungarischen Grenze bei Nikitsch aufgefallen und wurden in Deutschkreutz angehalten. In ihnen befanden sich 14 syrische Männer, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Dienstag. Sie stellten unmittelbar nach der Anhaltung einen mündlichen Asylantrag und wurden ins Anhaltezentrum nach Eisenstadt gebracht.