Burgenland: Busfahrer täuschte mit 2. Fahrerkarte Einhaltung der Ruhezeiten vor

Der Buslenker hat den Fahrtenschreiber manipuliert und war doppelt so viel unterwegs als erlaubt.

Ein Busfahrer hat mit einer zweiten Fahrerkarte die Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten vorgetäuscht. Am Sonntag ist er am Grenzübergang Nickelsdorf im Burgenland bei Schwerverkehrskontrollen erwischt worden. Der 34-Jährige hatte seine tägliche Lenkzeit durch die Manipulation des digitalen Kontrollgeräts auf die doppelte Dauer erhöht, berichtete die Polizei am Dienstag.

Neben dem 34-jährigen Serben kontrollierten die Polizisten in dem Reisebus, der von Serbien nach Deutschland unterwegs war, zwei weitere Fahrzeuglenker, die ebenfalls die Ruhezeiten nicht eingehalten hatten. Sie sollten den Bus laut Polizei ab Wien im Mehrfahrerbetrieb nach Deutschland fahren.

Der 34-jährige Busfahrer, der nicht geständig war, wurde bei der Staatsanwaltschaft Eisenstadt und bei der Bezirkshauptmannschaft (BH) Neusiedl am See angezeigt. Gegen die beiden anderen Fahrzeuglenker wurde laut Polizei Anzeige bei der BH eingebracht.