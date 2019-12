Burgenland: 19-jähriger Einbrecher ausgeforscht

Ein 19-Jähriger soll Mitte Juni in ein Vereinshaus im Bezirk Oberpullendorf eingebrochen sein. Nun konnte er ausgeforscht werden.

Die burgenländische Polizei hat einen 19-Jährigen als mutmaßlichen Einbrecher in ein Vereinshaus in Großwarasdorf (Bezirk Oberpullendorf) ausgeforscht. Der Mann soll Mitte Juni ein Fenster zur Kantine eingeschlagen und eine Handkassa mit Bargeld, einen Fernseher, Getränke und Gläser gestohlen haben. Der Schaden lag im vierstelligen Bereich, berichtete die Polizei am Donnerstag.