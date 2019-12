Burgenländische Discobusse fahren ab Jänner 2020 auch nach Wien

26.000 Jugendliche nutzten im Jahr 2019 die Discobusse im Burgenland. Ab Jänner 2020 wird im Nordburgenland die Firma Blaguss als Betriebspartner jeden Samstag nach Wien unterwegs sein.

Zu den bestehenden Discobus-Linien im Bezirk Neusiedl am See sollen neue hinzukommen, informierte Discobus-Obmann Thomas Hoffmann am Samstag laut einer Aussendung.