Burg Landskron in Kärnten siegte bei ORF-Show "9 Plätze - 9 Schätze"

Am österreichischen Nationalfeiertag wurde das Finale der Sendung "9 Plätze - 9 Schätze" auf ORF 2 ausgetragen, bei dem Burg Landskron in Kärnten den ersten Platz errang.

"9 Plätze - 9 Schätze": Suche nach dem schönsten Platz in Österreich

Burg Landskron in Kärnten ist der Gewinner

Zur Auswahl standen in diesem Jahr auch der Eisenberg im Burgenland, der Himmelsberg in der Steiermark, die Altstadt von Steyr in Oberösterreich, das Palmenhaus Schönbrunn in Wien, das Pillerseetal in Tirol und der Spullersee in Vorarlberg. Die vergangenen neun Jahre hatten bereits beeindruckende Siegerplätze hervorgebracht, darunter der Grüne See im steirischen Tragöß (2014), der Formarinsee und die Rote Wand in Vorarlberg (2015), das Tiroler Kaisertal (2016), der Vorarlberger Körbersee (2017), der Schiederweiher in Oberösterreich (2018), der Lünersee in Vorarlberg (2019), die Strutz-Mühle in der Steiermark (2020), der Wiegensee in Vorarlberg (2021) und zuletzt das Friedenskircherl am Stoderzinken in der Steiermark.