Buntes Herbstprogramm für Kinder auf Schloss Hof

Das Schloss Hof bietet im Herbst wieder zahlreiche Veranstaltungen für die ganze Familie. Ob Pferde-, Drachensteig-, Herbst- oder Halloweenfest – für Abwechslung ist definitiv gesorgt.

Bis zum 1. September erwartet die kleinen Gäste auf Schloss Hof noch der Große Ferienspaß mit täglichen Workshops und einem Kinderkultur-Programm an den Wochenenden.

Tierischer Spaß beim Pferdefest

Auftakt der Herbstveranstaltungen ist dann das Pferdefest am 31. August und 1. September. Auf der Festwiese von Schloss Hof präsentieren sich von 11.00 bis 17.00 Uhr Pferde, Ponys und andere Vierbeiner von ihrer besten Seite. In einem actionreichen Showprogramm zeigen die tierischen Artisten ihr Können.

Altes Handwerk ausprobieren

Beim Kunst- und Handwerksfest am 14. und 15. September erleben die Gäste von 10.00 bis 18.00 Uhr in den Handwerksstuben im Gutshof altes Handwerk hautnah. Schmied, Tischler, Drechsler, Keramik- und Glaskünstler lassen sich über die Schulter schauen und geben viele interessante Einblicke in ihren Beruf.