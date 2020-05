Bunte altblaue Truppe: Die Mitglieder von "Team HC Strache"

Die neue Liste HC Strache nimmt auch personelle Formen an. Die Mitglieder stammen ursprünglich aus dem freiheitlichen Lager.

FPÖ-Abspaltung begann mit Karl Baron

Größter Fang konnte im Burgenland erzielt werden

Der neueste Zugang ist immerhin einmal geschäftsführender Landesobmann in Niederösterreich gewesen. Christian Höbart gehörte auch mehr als ein Jahrzehnt dem Nationalrat an, verlor das Mandat aber just wegen Heinz-Christian Straches Ibiza-Affäre und der dadurch ausgelösten Neuwahl im Vorjahr.

Gernot Rumpold als prominentes Mitglied

Der prominenteste Name in der Liste neben dem des neuen Parteichefs ist Gernot Rumpold, vormals Jörg Haiders Mann fürs Grobe. Der gebürtige Villacher war in den 1980er-Jahren Landesgeschäftsführer der FPÖ Kärnten und in den 1990er-Jahren Bundesgeschäftsführer der FPÖ. In den Schlagzeilen aufgetaucht ist der begabte PR-Mann auch später immer wieder, etwa in der Eurofighter- und in der Telekom-Affäre.