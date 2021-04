Bundeswettbewerbsbehörde warnt Schramböck vor "Zielkonflikt"

Die Bundeswettbewerbsbehörde wäre lieber in der Justiz als im Wirtschaftsministerium eingeordnet. Denn die Prüfungen könnten manchen dort nicht gefallen.

Wegen der geplanten Berichtspflicht der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) an Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) stellt BWB-Generaldirektor Theodor Thanner die Ansiedelung im Wirtschaftsministerium infrage. "Wenn wir streng prüfen, mag das manchen nicht gefallen. Wenn sich die Frau Minister als oberste Anwältin der Betriebe versteht, ist das ein klassischer Zielkonflikt. Wir wären bei der Justiz besser angesiedelt", sagte Thanner in der Mittwochausgabe des "Kurier".

Müllkartell auf der Spur

Im "Kurier" nannte Thanner als Beispiel parlamentarische Anfragen zu einem Müllkartell, dem die BWB derzeit auf der Spur ist. "Die Anfragen sind total detailliert. Da will einer ganz genau wissen, was unser Stand der Ermittlungen ist." Wäre die Novelle schon in Kraft, müsste er dem Wirtschaftsministerium nach der Berichtspflicht "unverzüglich" Auskunft geben, so Thanner.