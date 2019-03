Bundesregierung verurteilt Raketenabschuss auf Israel

Die Bundesregierung verurteilt den Raketenabschuss auf Israel. Regierungssprecher Launsky-Tieffenthal twitterte dazu: "Israel hat das Recht, sich zu verteidigen".

Die Bundesregierung hat am Montag den Raketenbeschuss eines israelischen Dorfes aus dem Gazastreifen verurteilt. Regierungssprecher Peter Launsky-Tieffenthal twitterte: “Österreich verurteilt entschieden diese wiederholte Attacke auf Zivilisten nördlich von Tel Aviv.” Auch der Botschafter in Israel, Martin Weiss, verurteilte den Angriff auf Twitter.

Auch die deutsche Regierung hat den Raketenangriff auf das Schärfste verurteilt. “Angesichts der aktuellen Eskalation ist es essenziell, dass nun von allen Zurückhaltung geübt wird und die Gewalt endet”, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts laut der Nachrichtenagentur dpa am Montag. “Wir rufen die Hamas und alle anderen militanten Gruppen auf, ihre Angriffe einzustellen.” Gleichzeitig forderte der Sprecher, dass die Lage bei den Demonstrationen am Grenzzaun zum Gaza-Streifen, wo am Wochenende drei Palästinenser ums Leben kamen, nicht weiter angeheizt wird.