Bundesregierung darf im ORF als "Dreckskerle" beschimpft werden

Die Medienbehörde erklärt, warum die blau-schwarze Regierungsmannschaft in der ORF-Talksendung "Stöckl." von Theatermacher Paulus Manker als "Dreckskerle" beschimpft werden darf.

Beschwert hatte sich die FPÖ. Manker hatte in der Talkrunde wörtlich gesagt: “Und jetzt unter der Regierung ÖVP/FPÖ weiß man ja, dass das, dass das Dreckskerle sind und dass die ja auch nicht an die Regierung kommen, weil sie das Gemeinwohl verbessern wollen oder irgendwie für den Staat arbeiten. Die wollen ja nur Macht ausüben. Macht und Kontrolle und aufgrund ihrer Ämter und ihrer Funktionen können sie das.” Weil der ORF das auch so auf Sendung brachte, sah die FPÖ das Objektivitätsgebot und die inhaltlichen Grundsätze im ORF-Gesetz verletzt.

Die KommAustria schloss sich dieser Ansicht nicht an. Sie verwies darauf, dass der ORF die Äußerungen zwar ausgestrahlt, Moderatorin Barbara Stöckl sich aber in direkten Repliken distanziert habe. In ihren Abschiedsworten hatte sie sich “auch vielleicht für überschießende und, wie ich meine, unqualifizierte Beschimpfungen an diesem Tisch” entschuldigt. Der ORF erklärte im Verfahren, man habe sich dagegen entschieden, die Passage zu schneiden, “insbesondere, weil die ungeschnittene Fassung auch die Persönlichkeit von Paulus Manker aus Sicht der Redaktion authentisch darstelle”, zitierte die Behörde aus der ORF-Stellungnahme. Überdies habe man sich nicht dem Vorwurf der Zensur aussetzen wollen.