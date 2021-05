Bundesrechenzentrum neuer IT-Partner des AMS

Das staatliche Bundesrechenzentrum (BRZ) hat nun die IT des AMS zum Großteil übernommen. Die Übernahme sei laut Vorstand Johannes Kopf "reibungslos" verlaufen.

AMS-IT von Bundesrechenzentrum übernommen

Serviceangebote Mitte Mai wieder aktiviert

Mitte Mai wurden dann komplex strukturierte Kernanwendungen des AMS, die für die Beratung und Vermittlung von Kundinnen und Kunden benötigt werden, sowie sämtliche Intranet-Anwendungen und der IT-Service Desk im Rahmen eines "Transition-Wochenendes" ins BRZ transferiert. AMS-Services wurden dafür unter Einbeziehung und Information aller Betroffenen zeitweise vom Netz genommen und nach und nach im BRZ neu gestartet. Auch die elektronischen Serviceangebote für Arbeitssuchende und Kunden des AMS wurden am 17. Mai wieder aktiviert. Noch heuer werde in einem letzten Schritt die österreichweite Übernahme der Arbeitsplatzrechner für rund 8.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Geschäftsstellen des AMS erfolgen.

"Eine starke IT ist die Voraussetzung für eine erfolgreiche Arbeit des AMS und wir möchten unseren Beitrag dazu leisten, die Arbeit des AMS zu unterstützen. Wir freuen uns auch auf weitere innovative und erfolgreiche Projekte mit dem AMS in der Zukunft", so BRZ-Geschäftsführer Kaiser. Nach der AMS-Job-App "Alle Jobs" sollen weitere innovative Services in Zukunft entstehen, um die Jobsuche zu erleichtern. "Wir möchten das AMS dabei unterstützen, Innovationen im Digitalisierungsbereich für sich und seine Kundinnen und Kunden zu nützen und partnerschaftlich neue Projekte und Produkte realisieren", so Wolfgang Fleischer, Kundenverantwortlicher für das AMS im BRZ.