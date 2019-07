Bundespräsident gelobte drei neue Volksanwälte an

Am Montagnachmittag hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Hofburg die drei neuen Volksanwälte angelobt. Werner Amon (ÖVP), Bernhard Achitz (SPÖ) und Walter Rosenkranz haben damit ihre sechsjährige Funktionsperiode angetreten.

Angelobung der neuen Volksanwälte

In seiner kurzen Ansprache würdigte Van der Bellen die Volksanwaltschaft als "die mit Abstand bedeutendste Bürgerschutzeinrichtung unseres Landes." Das Staatsoberhaupt verwies darauf, dass es bei der Gründung vor 42 Jahren anfänglich vor allem in der Verwaltung eine gewisse Skepsis in der Verwaltung gegenüber der Arbeit der Volksanwälte gegeben habe. Mittlerweile wüssten jedoch alle, wie wichtig deren Arbeit nicht nur für die Bürgerinnen und Bürger, sondern auch für die Republik sei.