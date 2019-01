Bundeskanzleramt: Regierung beruft "Plastik-Gipfel" ein

Am Dienstag trifft sich die Regierung im Bundeskanzleramt anlässlich des "Plastik-Gipfels". Gemeinsam soll an einem Plastiksackerl-Verbot ab 2020 gearbeitet werden.

Experten bei “Plastik-Gipfel” in Wien dabei

Zum Gipfel eingeladen sind Vertreter der größten Handelsketten und von Umweltschutzorganisationen sowie Interessensvertreter und Wissenschafter. “Mit dem Plastiksackerl-Verbot leiten wir einen Systemwechsel in Österreich ein und schaffen ein neues Umweltbewusstsein. Gemeinsam mit dem Handel und allen Beteiligten wollen wir nun in die Umsetzung gehen und die nächsten Schritte beraten”, wurde Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) zitiert. Umweltministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) freute sich im Voraus, “dass wir hier gemeinsam mit dem Handel, NGOs und Experten einen Schlussstrich gegen die Plastikvermüllung ziehen können”. Mit Plastiksackerl-Verbot “und den Reduktionszielen sind wir auch in der Umsetzung Vorreiter in Europa”, meinte Regierungskoordinator Norbert Hofer (FPÖ), der in seinem Ressort auch für Innovation und Technologie zuständig ist.