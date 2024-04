Bundesheer-Übung: Zwei Soldaten verletzt

Bei einem Übungsunfall im Bezirk Völkermarkt erlitten am Dienstag zwei Bundesheer-Soldaten Verletzungen.

Eine Holztreppe brach ein, während sich die beiden Bundesheer-Soldaten, im Alter von 57 und 19 Jahren, darauf befanden. Die Verletzten wurden zur medizinischen Versorgung ins Unfallkrankenhaus Klagenfurt transportiert, wie die Polizei in einer Mitteilung bekannt gab.

Bundesheer-Soldaten bei Übung in Kärnten abgestürzt

Das Training fand in einem nicht mehr genutzten Gastgewerbeobjekt statt. Im Zuge dessen betraten vier Militärangehörige gleichzeitig eine hölzerne Treppe, die von der Außenseite in den ersten Stockwerk des Hauses führte. Unter dem Gewicht gab das Treppenpodest nach, und zwei der Militärangehörigen fielen aus einer Höhe von rund drei Metern zu Boden. Ein 32 Jahre alter Berufssoldat konnte sich am Handlauf festklammern, während ein anderer Rekrut es noch gerade ins Gebäude schaffte.