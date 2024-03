Bundesheer: Truppe bekam "Tactical Communication Network"

Die Übergabe des "Tactical Communication Network" (TCN) erfolgte am Montag durch Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP).

Tanner lobte TCN

Das TCN bildet ein digitales Führungsnetz, das verzugslos Informationen und Befehle bereitstellt sowie ein aktuelles Lagebild bietet. Für die Übertragungselemente wurden 388 Sätze beschafft. Diese werden in Wechselaufbauten, Sheltern und Containern eingebaut sowie in Betriebs-, Transport- und Lagerboxen verwendet. Übergeben wurde es von der Verteidigungsministerin am Montag an die Führungsunterstützungsschule in der Starhemberg-Kaserne. Dort wird Personal in den Bereichen Cyberkräfte und Führungsunterstützung ausgebildet.