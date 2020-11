Bundesheer nicht über frühere Massentests in Wien informiert

Die Stadt Wien hat angekündigt bereits am 2. Dezember mit Bundesheer-Unterstützung Corona-Massentests durchführen zu wollen. Verteidigungsministerin Claudia Tanner reagierte überrascht.

Man begrüße den Willen Wiens, kenne aber noch keine Details zu den Plänen, sondern nur die in Medien kolportierten Eckdaten, so Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) in einer der APA vorliegenden Stellungnahme.