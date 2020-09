Bundesheer investiert in "System Goldhaube" 21 Mio. Euro

Für die Erneuerung der Radarstation Kolomansberg nimmt das Bundesheer 21 Millionen Euro in die Hand. "Das System Goldhaube und seine Stationen sind die Augen der Republik", so Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.

Bundesheer steckt 21 Millionen Euro in Radarsystem "Goldhaube"

Rund 19 Mio. Euro fließen in die Beschaffung einer neuen Anlage, zwei Mio. Euro in die Anpassung der Infrastruktur. "Das System Goldhaube und seine Stationen sind die Augen der Republik", meinte Tanner bei einem Besuch der Radarstation am Donnerstag. Durch die Modernisierung ist sichergestellt, "dass wir rechtzeitig auf Bedrohungen aus der Luft reagieren können", so die Verteidigungsministerin.