Bundesheer: Grünes Licht für Leistungsschau am Wiener Heldenplatz

Die traditionelle Leistungsschau des Bundesheeres am Wiener Heldenplatz soll trotz Budgetnot auch heuer "unter Berücksichtigung des Kostenaspektes" stattfinden.

Die Leistungsschau des Bundesheers am Heldenplatz findet in diesem Jahr statt. Darauf einigten sich Finanzminister Eduard Müller und Verteidigungsminister Thomas Starlinger bei einem Treffen am Freitag. Allerdings wolle man die aktuelle Budgetsituation und die möglichen Handlungsfelder analysieren, hieß es in einer Aussendung danach, in der von einem konstruktiven Gespräch die Rede war.