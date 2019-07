Bundesheer: Miliz bekommt 27,5 Millionen Euro für Lkw zur Verfügung gestellt

Für den Ankauf von Lkw bekommt die Miliz des Bundesheeres 27,5 Millonen Euro zur Verfügung gestellt. Für den laufenden Betrieb gibt es wie angekündigt jedoch kein zusätzliches Geld.

Bundesheer: Rund 100 Lkw werden gekauft

Der Sprecher kündigte weiters an, dass die Heeresleistungsschau am Nationalfeiertag am 26. Oktober in einem "stark verkleinerten Umfang" stattfinden werde. Verteidigungsminister Thomas Starlinger wollte die Veranstaltung aus Geldmangel ursprünglich ganz absagen.