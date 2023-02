Bundesheer beendet Erdbeben-Einsatz in der Türkei

Am Donnerstag kehren die Einsatzkräfte des Bundesheeres vom Hilfseinsatz in der Türkei zurück. Neun Menschenleben konnten bei dem Einsatz gerettet werden.

Das Bundesheer beendet am Montag seinen Such- und Rettungseinsatz in der vom verheerenden Erdbeben schwer betroffenen türkischen Provinz Hatay. "Wir stehen bis Mittag noch zur Verfügung", sagte Einsatzleiter Bernhard Lindenberg. Die Rettung von Menschen werde "aufgrund der fortgeschrittenen Zeit immer unwahrscheinlicher".