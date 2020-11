Bundesfinanzrahmen wieder zurück am Weg ins Plenum

Das Bundesfinanzrahmengesetz kann wie geplant am Donnerstag wieder vom Nationalrat beschlossen werden.

Der Budgetausschuss hat die neu eingebrachte Regierungsvorlage, die der alten gleicht, am Dienstag fertig für das Plenum gemacht. Dass das nötig wurde, ist einem Abstimmungsfehler vergangene Woche im Nationalrat geschuldet. Bei einem Abänderungsantrag zum Finanzrahmen hatte ein Abgeordneter zu wenig unterschrieben.

Prozedere muss wiederholt werden

Deshalb übermittelte das Finanzministerium seinen Antrag zum Budgetrahmen ein weiteres Mal, dieser wurde am Freitag dem Budgetausschuss zugewiesen, der ihn nun absegnete. Donnerstag um 8.30 Uhr wird eine eigene Sondersitzung eröffnet, in der der Antrag inklusive des wohl diesmal fehlerlosen Abänderungsantrags, bei dem es um die Aufnahme von Verwaltungspraktikanten in den regulären Dienst geht, beschlossen wird.