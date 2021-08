Bundesdenkmalamt: Anzeige wegen ehemaligem Verkehrsbüro

Das Bundesdenkmalamt hat Strafanzeige gegen den neuen Besitzer des ehemaligen Verkehrsbüros am Wiener Naschmarkt eingebracht.

Eigentümer der Immobilie, die nunmehr in strahlendem Weiß erscheint, ist Lukas Neugebauer, Geschäftsführer der LNR Projekt FS7 Immobilien GmbH. Gegen ihn will das Denkmalamt vorgehen. Im früheren Novomatic-Forum betreibt mittlerweile der Gastronom Martin Ho das Lokal "404 - Don't ask why".