Buggy-Test enttäuscht: Oft zu viele Schadstoffe enthalten

Ein aktueller VKI-Test zeigt: Viele Kinder-Buggys enthalten zu hohe Schadstoffwerte und nur wenige erfüllen die Anforderungen an eine kindgerechte Gestaltung.

VKI kritisiert Schadstoffgehalt vieler Kinder-Buggys

Bei mehreren Modellen wurden in den Sitzbezügen Fluorverbindungen gefunden. "Diese Substanzen sind seit 2020 verboten", sagte VKI-Projektleiter Christian Undeutsch. "Sie sind schädlich für die Umwelt und können auf Umwegen auch in den menschlichen Organismus gelangen."

Bei zwei Buggys wurde außerdem Naphthalin nachgewiesen, und zwar mehr als das Zeichen "Geprüfte Sicherheit" erlaubt. "Naphthalin steht im Verdacht, Krebs zu erregen", so der Konsumentenschützer. Und das in einem Sitzbezug festgestellte Flammschutzmittel TCPP sei aus dem gleichen Grund "zumindest in Kinderspielzeug bereits verboten".