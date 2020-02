Büro-Einbrecher in Amstetten gefasst

Ein 32-Jähriger entwendete aus einem Bürogebäude Mitte Jänner unter anderem Computer, Telefone und SIM-Karten und richtete dabei einen Schaden von rund 5.000 Euro an.

Ein Einbrecher, der in der Nacht auf den 16. Jänner in ein Bürogebäude in Amstetten eingestiegen war, ist festgenommen worden. Der 32-Jährige, der u.a. Computer, Telefone und SIM-Karten mitgehen ließ, richtete nach Polizeiangaben vom Freitag einen Schaden von rund 5.000 Euro an. Der Mann war geständig und wurde in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert, wo er in U-Haft sitzt.