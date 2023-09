Bürgermeister Ludwig bedankte sich bei Krisenstab der Stadt Wien

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig bedankte sich im Arkadenhof des Wiener Rathauses offiziell bei den Mitgliedern des Krisenstabs der Stadt Wien für die " erfolgreichen multiplen Krisenbewältigung der letzten Jahre".

Zur Danksagung von Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) versammelte sich spätnachmittags die komplette Wiener Stadtregierung, inklusive der Verwaltungsspitze, also dem ehemaligen sowie aktuellen Wiener Magistratsdirektor, im Hof des Wiener Rathauses.

Michael Ludwig bedankte sich bei Krisenstab der Stadt Wien

Der Krisenstab der Stadt Wien wurde im Jänner 2020 anlässlich des Ausbruchs der Covid-19-Pandemie eingerichtet, tagte anfänglich 7-Tage die Woche, später mehrmals wöchentlich, im Auslaufen der Pandemie dann 14-tägig. Durchschnittlich waren 60 Personen Großteils online an einer Krisenstabsitzung aus 34 Organisationseinheiten der Stadt sowie der Landespolizeidirektion Wien (LPD Wien) und des ArbeiterSamariterBunds (ASB Wien) im Einsatz.

Danksagung von Bürgermeister Ludwig an Wiener Krisenstab

Bürgermeister Michael Ludwig dankte allen Mitgliedern des Krisenstabs ausdrücklich "für 3,5 Jahre unermüdlichen Einsatz". Wiens Stärke sei es, in der Krise zusammenzustehen und den gelernten und trainierten Muskel "Teamgeist" spielen zu lassen. "Wir haben bewiesen, dass wir Krise können und haben mit unserem "Wiener Weg" unangefochten sehr gute Arbeit geleistet. Das wurde auch international und national anerkannt", sagte Bürgermeister Ludwig und verwies auf mehrfache Krisenbewältigung: neben der Pandemiebekämpfung gab es einen Terrorangriff in der Innenstadt, sowie den Krieg in der Ukraine und den damit einhergehenden Fluchtbewegungen zu bewerkstelligen.