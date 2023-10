Budgetrede: Brunner wird Einrichtung von Climate-Hub ankündigen

Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) wird in seiner Budgetrede die Einrichtung eines so genannten Climate-Hubs ankündigen.

Finanzminister Magnus Brunner bündelt Klima-Knowhow in seinem Ressort. Konkret wird er in seiner Budgetrede ankündigen, einen so genannten Climate-Hub einzurichten. In diesem sollen klima- und energiepolitische Fragestellungen, die derzeit in den sieben Sektionen behandelt werden, an einer Stelle zusammengezogen werden. Ziel sei, Österreich zum Vorreiter in der strategischen Verknüpfung der Themen Finanzen und Klima zu machen.