Bub von Schülertransport-Lenker sexuell belästigt

In der Gemeinde Pörtschach am Wörthersee soll ein Lenker eines Schülertransportes einen Buben sexuell belästigt haben.

Markus Kitz, Sprecher der Staatsanwaltschaft Klagenfurt, bestätigte am Donnerstag auf APA-Anfrage eine entsprechende Meldung von "mediapartizan.at". Mittlerweile wurde Strafantrag gegen den Mann eingebracht.

Schülertransport-Lenker habe Buben aufs Gesäß gegriffen

Bub sexuell belästigt: Hitzige Diskussionen

Der Fall hatte laut "mediapartizan.at" am Mittwochabend zu hitzigen Diskussionen im Pörtschacher Gemeinderat geführt: Bürgermeisterin Silvia Häusl-Benz (ÖVP) war vorgeworfen worden, sie habe seit Juni von den Vorwürfen gegen den Mann gewusst, aber weder Gemeinderat noch Eltern informiert. Zu Beginn dieses Schuljahres sei der Mann noch dazu weiterhin als Chauffeur für Schulkinder im Einsatz gewesen: Gemeindevorstand Florian Pacher (FPÖ) gab an, dass er ihn bei dieser Gelegenheit gerade erst am Mittwoch mit der Anzeige gegen ihn konfrontiert habe.