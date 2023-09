In Tirol wurde ein Bub bewusstlos aus einem Schwimmbecken geborgen.

Bub bewusstlos aus Schwimmbecken in Tirol geborgen

Am Freitag ist ein Fünfjähriger bewusstlos von seiner Mutter aus einem Schwimmbecken in einem Hotelhallenbad in Serfaus im Tiroler Bezirk Landeck geborgen worden.

Die Mutter, eine gelernte Krankenschwester aus Deutschland, begann sofort mit der Reanimation und konnte ihren Buben gemeinsam mit einer zweiten anwesenden Krankenschwester erfolgreich reanimieren, teilte die Polizei mit.

Bub war bewusstlos in Schwimmbecken in Tirol

Beim Eintreffen der Rettung war das Kind wieder bei Bewusstsein und ansprechbar, hieß es. Nach der Erstversorgung wurde der Fünfjährige mit dem Notarzthubschrauber in die Kinderklinik nach Innsbruck geflogen.

Mutter reanimierte Buben

Die 49-jährige Mutter hatte zuvor mit ihren beiden fünfjährigen Zwillingen auf einer Wasserrutsche in ein Auffangbecken nach unten rutschen wollen. Dabei rutschte der letztlich verunfallte Sohn zuerst hinunter. Die Mutter und der zweite Sohn warteten die Rotphase der Ampelanlage ab und rutschen dann ebenfalls hinab, informierte die Exekutive. Im Auffangbecken suchte die Mutter daraufhin nach ihrem nicht mehr auffindbaren Sohn. Schließlich fand sie ihn und begann mit der Bergung.