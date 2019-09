Bub (4) in NÖ von Hund gebissen: Zustand weiter kritisch

Nach der Bissattacke eines Hundes im Bezirk Hollabrunn schwebt der vierjährige Bub weiter in Lebensgefahr.

Ein vier Jahre alte Bub, der am Sonntag in Obritz in der Gemeinde Hadres (Bezirk Hollabrunn) von einem Hund seiner Großeltern gebissen worden ist, ist am Dienstag weiter in Lebensgefahr geschwebt. Der Gesundheitszustand des Kindes sei im Vergleich zum Vortag unverändert, teilte eine Sprecherin des Wiener Krankenanstaltenverbunds (KAV) auf APA-Anfrage mit.