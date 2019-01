Brutale Raubüberfälle in mehreren Bezirken Wiens: Täter flüchtig

Am Freitag kam es in drei Wiener Bezirken zu Raubüberfällen, bei denen mehrere Personen verletzt wurden. Die Täter konnten unerkannt mit der Beute flüchten.

Am Freitag, den 25. Jänner 2019, kam es in den Wiener Bezirken Brigittenau, Simmering und Alsergrund zu Raubüberfällen, bei denen den Tätern die Flucht gelang.

Um 10.30 Uhr stahl ein bislang unbekannter Täter die Handtasche aus einem Auto in der Dresdner Straße (Brigittenau), in das zwei 69-jährige Frauen gerade einsteigen wollten. Eine der Frauen verfolgte den Dieb und konnte ihn einholen. Der mutmaßliche Täter schlug der Frau mit der Faust ins Gesicht, wodurch sie verletzt wurde, und ergriff die Flucht. Das Opfer wurde von der Rettung in ein Krankenhaus gebracht.